FACUA considera una burla a los usuarios la moratoria que pretende establecerse para que los aparcamientos comiencen a cobrar por minutos
El proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobado por el Congreso obvia que el redondeo al alza ya estaba prohibido desde 1984.
FACUA.org
España-05/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable y una burla a los usuarios la moratoria que pretende dar la futura Ley de Mejora de Protección de los Consumidores a los aparcamientos públicos para que comiencen a tarificar por minutos.
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