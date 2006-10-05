Nuestras acciones

FACUA considera una burla a los usuarios la moratoria que pretende establecerse para que los aparcamientos comiencen a cobrar por minutos

El proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobado por el Congreso obvia que el redondeo al alza ya estaba prohibido desde 1984.

FACUA.org
España-05/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable y una burla a los usuarios la moratoria que pretende dar la futura Ley de Mejora de Protección de los Consumidores a los aparcamientos públicos para que comiencen a tarificar por minutos.

FAC

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos