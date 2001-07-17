FACUA considera una grave irresponsabilidad que no se haya informado a los consumidores sobre los fármacos contra el colesterol que pueden haber provocado la muerte de cuatro ancianos
La cerivastatina, principio activo contenido en los medicamentos Lipobay, Liposterol, Vaslip y Zenas Micro, puede provocar un índice excesivo de insuficiencia renal al ser consumido en dosis superiores a las recomendadas o al interaccionar con ciertos fármacos.
FACUA.org
España-17/07/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera de una grave irresponsabilidad que el Ministerio de Sanidad y Consumo, las Comunidades Autónomas y los laboratorios afectados no hayan procedido, mediante la forma y procedimiento que las