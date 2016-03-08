FACUA considera una tomadura de pelo a los andaluces la micromulta de la Junta al Santander
Es la décima vez que el Gobierno andaluz aplica una sanción al banco de la familia Botín por fraudes similares, que sigue cometiendo ante las ridículas cuantías de las multas.
FACUA.org
Andalucía-08/03/2016
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FACUA considera una tomadura de pelo a los andaluces la micromulta de 400.000 euros al Santander por varios fraudes masivos aprobada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Una vez más, el Gobierno andaluz ha decidido no aplicar al Santander el «c