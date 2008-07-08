FACUA considera una tomadura de pelo que Sebastián justifique en el riesgo de "fraude" que la tarifa social no esté vinculada a la renta
La asociación lamenta que al optar por una fórmula fácil, Industria ha eliminado el adjetivo 'social' de su tarifa, que se reduce a una maniobra de propaganda.
FACUA.org
España-08/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera una auténtica tomadura de pelo a los consumidores las declaraciones realizadas hoy por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en las que justifica en el riesgo de «fraude» el hecho de que la denomin