FACUA considera vergonzoso que las administraciones dejen a los bancos enseñar finanzas en los institutos
La asociación denuncia que las entidades bancarias, con largos historiales de fraude, imparten lecciones de educación financiera a estudiantes de secundaria y bachillerato.
FACUA.org
España-27/03/2018
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