Nuestras acciones

FACUA considera vergonzoso que las administraciones dejen a los bancos enseñar finanzas en los institutos

La asociación denuncia que las entidades bancarias, con largos historiales de fraude, imparten lecciones de educación financiera a estudiantes de secundaria y bachillerato.

FACUA.org
España-27/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera vergonzoso que las administraciones estén permitiendo a los bancos impartir lecciones sobre educación financiera en los centros educativos de varias comunidad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos