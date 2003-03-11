FACUA, contraria a la absorción de Iberdrola por Gas Natural ya que recortará la escasa competencia existente en los sectores eléctrico y gasístico
La Federación advierte que la posible OPA hostil es una nueva consecuencia negativa del modelo de liberalización desarrollado por el Gobierno.
FACUA.org
España-11/03/2003
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