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FACUA, contraria a la absorción de Iberdrola por Gas Natural ya que recortará la escasa competencia existente en los sectores eléctrico y gasístico

La Federación advierte que la posible OPA hostil es una nueva consecuencia negativa del modelo de liberalización desarrollado por el Gobierno.

FACUA.org
España-11/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se muestra contraria a la absorción de Iberdrola por Gas Natural ya que recortará la escasa competencia existente en los sectores eléctrico y gasístico, con las correspondientes

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