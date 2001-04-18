FACUA, contraria a un sistema de copago de fármacos en función de las rentas como el sugerido por Villalobos
La Federación demanda que se profundice en otras vías para reducir el gasto farmacéutico antes de recortar un derecho de los usuarios.
FACUA.org
España-18/04/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se muestra contraria a un sistema de copago de medicamentos en función de las rentas de los usuarios, una posibilidad que sugirió ayer la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos. FACU