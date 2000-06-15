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FACUA, contraria a una tarifa plana superior a las 2.000 pesetas mensuales y en horario limitado

Critica que el Gobierno sólo actúe a raíz de las críticas o con el único objetivo de contener el avance del IPC.

FACUA.org
España-15/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se muestra contraria al establecimiento de una tarifa plana de Internet superior a 2.000 pesetas mensuales, ya que con ella se continuaría poniendo una barrera para el acceso a la Red de buena parte

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