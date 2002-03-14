FACUA coorganiza en Cuba un Curso internacional de protección al consumidor y consumo sustentable
En colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Oficina Regional de la Internacional de Consumidores y la Universidad de La Habana.
FACUA.org
América-14/03/2002
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La Universidad de La Habana, en Cuba, ha acogido entre los días 11 de febrero y 13 de marzo un Curso internacional de protección al consumidor y consumo sustentable en el que han participado más de cuarenta miembros de organizaciones e instituciones de Guatemala, Nicaragua, P