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FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías en la compra venta de segunda mano entre particulares

La asociación alerta de que cualquier problema que surja entre comprador y vendedor sólo podrá resolverse en los Tribunales de Justicia.

FACUA.org
Córdoba-22/01/2016
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FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías de protección de los usuarios que existe en la compra venta de los mercadillos de segunda mano entre particulares. La asociación recuerda que si en la transacción no está implicada ninguna empresa, no puede

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