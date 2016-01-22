FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías en la compra venta de segunda mano entre particulares
La asociación alerta de que cualquier problema que surja entre comprador y vendedor sólo podrá resolverse en los Tribunales de Justicia.
FACUA.org
Córdoba-22/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba recomienda verificar el estado en que se encuentra el artículo que se va a adquirir para evitar posibles sorpresas. | Imagen: flickr.com/juanblancoarellano (CC BY-NC-SA 2.0).
FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías de protección de los usuarios que existe en la compra venta de los mercadillos de segunda mano entre particulares. La asociación recuerda que si en la transacción no está implicada ninguna empresa, no puede