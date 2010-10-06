FACUA Córdoba advierte sobre la desigualdad de condiciones que sufren algunos residentes de las zonas Acire
Titulares o arrendatarios de cocheras no pueden acceder a estacionar sus vehículos en las áreas de circulación restringidas.
FACUA.org
Córdoba-06/10/2010
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FACUA Córdoba ha pedido una reunión al delegado de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, José Joaquín Cuadra, para poder analizar y valorar las condiciones que está imponiendo el Ayuntamiento a los residentes de viviendas, así c