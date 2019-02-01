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FACUA Córdoba alerta de falsos operarios de Endesa que realizan hurtos en las viviendas

Localizan a ancianos que viven solos y les informan de que deben hacer unas comprobaciones en los enchufes de las habitaciones para así acceder al interior.

FACUA.org
Córdoba-01/02/2019
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FACUA Córdoba alerta de falsos operarios de Endesa que se dedican a realizar hurtos en las viviendas. Localizan a ancianos que viven solos y les informan de que deben hacer unas comprobaciones en los enchufes de las habitaciones para acceder al interior.

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