FACUA Córdoba alerta de falsos operarios de Endesa que realizan hurtos en las viviendas
Localizan a ancianos que viven solos y les informan de que deben hacer unas comprobaciones en los enchufes de las habitaciones para así acceder al interior.
FACUA.org
Córdoba-01/02/2019
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FACUA Córdoba alerta de falsos operarios de Endesa que se dedican a realizar hurtos en las viviendas. Localizan a ancianos que viven solos y les informan de que deben hacer unas comprobaciones en los enchufes de las habitaciones para acceder al interior.
La asociación adviert