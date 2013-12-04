Nuestras acciones

FACUA Córdoba alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad

Las zonas comerciales deben estar bien conectadas a través de un plan estructurado de movilidad integral y participativo, donde prime el transporte público sobre el privado.

FACUA.org
Córdoba-04/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba alerta de que la ampliación de la zona azul en distintas zonas de la ciudad no sólo no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad sino que puede agravarlos aún más.

La asociación conside

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos