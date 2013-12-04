FACUA Córdoba alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad
Las zonas comerciales deben estar bien conectadas a través de un plan estructurado de movilidad integral y participativo, donde prime el transporte público sobre el privado.
FACUA.org
Córdoba-04/12/2013
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FACUA Córdoba alerta de que la ampliación de la zona azul en distintas zonas de la ciudad no sólo no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad sino que puede agravarlos aún más.
La asociación conside