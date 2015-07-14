Nuestras accionesLas diferencias superan en algunos casos el 100%

FACUA Córdoba alerta de tarifas abusivas en reparaciones de aire acondicionado

La asociación recomienda tomar precauciones como pedir un presupuesto previo y confirmar las tarifas por escrito para evitar costes desmesurados.

FACUA.org
Córdoba-14/07/2015
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FACUA Córdoba alerta de tarifas abusivas en reparaciones de aire acondicionado, llegando a existir en algunos de los casos diferencias de hasta el cien por cien del coste para una misma reparación.

La asociación ha tenido conocimiento en los últimos días

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