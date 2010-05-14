FACUA Córdoba alerta sobre contratos de enseñanza a distancia que pueden vulnerar la normativa de protección al consumidor
Vecinos de la barriada del Higuerón son algunos de los afectados por este tipo de contratos, los cuales están siendo asesorados por la Asociación desde donde también se están tramitando sus reclamaciones.
FACUA.org
Córdoba-14/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA alerta sobre contratos de enseñanza a distancia que pueden vulnerar la normativa de protección al consumidor, fundamentalmente en lo que se refiere a la información precontractual y contractual.