FACUA Córdoba califica de frustrante la nueva ordenanza del taxi
El documento aprobado destaca por primar los intereses de parte del sector antes que los de los usuarios.
FACUA.org
Córdoba-12/05/2015
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FACUA Córdoba califica de frustrante la nueva ordenanza del taxi aprobada en pleno municipal este martes 12 de mayo. La asociación lamenta que el Ayuntamiento se haya plegado a los intereses de una mayoría del sector dejando a un lado, entre otros, los intereses de los usuari