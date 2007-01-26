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FACUA Córdoba celebra un taller sobre nuevas tecnologías en catorce municipios para prevenir fraudes a los jóvenes

En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Diputación Provincial.

FACUA.org
Córdoba-26/01/2007
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FACUA Córdoba ha celebrado un taller formativo en materia de nuevas tecnologías dirigido a jóvenes. El objetivo del proyecto es la formación en el uso correcto y responsable de las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías, con advertencias para inten

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