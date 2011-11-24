FACUA Córdoba considera desproporcionada la propuesta de recortar la flota de taxis en un 33%
La reducción de jornada propuesta por la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi al Ayuntamiento mermará la calidad del servicio.
FACUA.org
Córdoba-24/11/2011
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FACUA Córdoba considera exagerada y desproporcionada la reducción de jornada propuesta por la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi (Auttacor) para que sea aprobada por el Ayuntamiento.
La asociación entiende que esta