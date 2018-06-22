Nuestras accionesEste martes 26 de junio en a las 19.30 en el salón de actos de Fepamic

FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental

Este centro odontológico, al igual que el resto de establecimientos en Andalucía, ha dejado de funcionar paralizando los tratamientos contratados por los pacientes damnificados.

FACUA.org
Córdoba-22/06/2018
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FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental de Córdoba el próximo martes 26 de junio a las 19.30 horas en el salón de actos de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusváli

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