FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento premie a la concesionaria del Mercado Medieval con otra edición
La empresa ya cometió graves irregularidades en materia de higiene y consumo el año pasado. La asociación reclama inspecciones antes y después del evento.
FACUA.org
Córdoba-09/01/2018
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FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento de la capital premie a la concesionaria del Mercado Medieval el año pasado, Solo Artesanos, con una nueva edición en 2018. La asociación recuerda que en 2017 esta empresa cometió graves irregularidades en materia de higi