FACUA Córdoba denuncia a la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería
Se niega a contestar a las reclamaciones por no facilitar los resúmenes que oferta en la publicidad de sus cursos para la preparación de oposiciones al Servicio Andaluz de Salud.
FACUA.org
Córdoba-06/03/2019
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FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía contra la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) por posible publicidad engañosa e incumplimiento de contrato en la oferta de unos cursos de