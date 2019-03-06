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FACUA Córdoba denuncia a la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería

Se niega a contestar a las reclamaciones por no facilitar los resúmenes que oferta en la publicidad de sus cursos para la preparación de oposiciones al Servicio Andaluz de Salud.

FACUA.org
Córdoba-06/03/2019
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FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía contra la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) por posible publicidad engañosa e incumplimiento de contrato en la oferta de unos cursos de

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