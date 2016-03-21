Nuestras accionesLa asociación reclama inspecciones

FACUA Córdoba denuncia a la UTE que gestiona la estación de autobuses de Córdoba

El horario de información a los usuarios no cumple con lo establecido en la concesión del pliego de condiciones.

FACUA.org
Córdoba-21/03/2016
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba el incumplimiento por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la estación

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