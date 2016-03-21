FACUA Córdoba denuncia a la UTE que gestiona la estación de autobuses de Córdoba
El horario de información a los usuarios no cumple con lo establecido en la concesión del pliego de condiciones.
FACUA.org
Córdoba-21/03/2016
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FACUA Córdoba reclama inspecciones a la estación de autobuses por incumplir los horarios recogidos en el pliego de condiciones de su concesión. | Imagen: flickr.com/erke86joc (CC BY-NC 2.0).
FACUA Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba el incumplimiento por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la estación