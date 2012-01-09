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FACUA Córdoba denuncia al Córdoba Club de Fútbol por la venta irregular de entradas

La entidad blanquiverde asignó asientos impares inexistentes de Tribuna Descubierta Sector 6, para el partido de octavos de final de la Copa del Rey.

FACUA.org
Córdoba-09/01/2012
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FACUA Córdoba ha denunciado ante las autoridades de Consumo al Córdoba Club de Fútbol por vender entradas para asientos inexistentes para el partido de la Copa del Rey, celebrado entre el Córdoba-Espanyol. Podrían ser más de 300 las entradas vendidas irre

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