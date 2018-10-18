FACUA Córdoba denuncia el cierre de la agencia de viajes Wiajera dejando a decenas de afectados sin poder viajar
Se trata en su mayor parte de personas migrantes que tienen sus billetes pagados desde hace meses y ahora han perdido su dinero.
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Córdoba-18/10/2018
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Puerta del local de la agencia de viajes Wiajera. | Imagen: FACUA Córdoba
FACUA Córdoba denuncia el cierre en la capital de la agencia de viajes Wiajera, que ha dejado a decenas de afectados sin poder viajar y con los billetes pagados desde hace meses. Se trata en su mayor parte de personas migrantes que ahora han perdido su dinero.
Los afectados, en su m