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FACUA Córdoba denuncia el riesgo para los viandantes de las obras de la calle Doce de Octubre

Por el estado que se encuentra la calle se observa que no existe control municipal de la ejecución de las obras.

FACUA.org
Córdoba-25/11/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción Córdoba-FACUA ha reclamado a la Gerencia Municipal de Urbanismo y al Área de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba que se adopten de forma urgente medidas para acabar con el riesgo para la seguridad de los viandantes por

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