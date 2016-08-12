FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 2.200 difuntos
La empresa municipal que gestiona el camposanto, Cecosam, apremia a sus familiares para que se pongan la corriente del pago de las tasas colocando pegatinas amenazantes sobre los nichos.
FACUA.org
Córdoba-12/08/2016
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FACUA Córdoba denuncia la falta de sensibilidad de la empresa municipal de cementerios de la capital, Cecosam, la cual está amenazando a los familiares de más de 2.200 difuntos con la exhumación de sus restos.
El aviso se debe a que los afectados no se encuentra