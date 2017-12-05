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FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento incumple descaradamente el Reglamento Andaluz del Taxi

El concejal de Movilidad, Andrés Pino, omite reiteradamente trámites que establece la normativa. Entre ellos, modificar los descansos del taxi sin comunicarlo a todas las entidades implicadas.

FACUA.org
Córdoba-05/12/2017
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FACUA Córdoba denuncia que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Andrés Pino, incumple con sus decisiones otra vez más el Decreto 35/2012 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de

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