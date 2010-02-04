FACUA Córdoba, Emacsa y la Fundación Cajasur reanudan los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
Se organizarán treinta talleres en colegios para concienciar a los más pequeños sobre el consumo responsable del agua.
FACUA.org
Córdoba-04/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA, la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) y la Fundación Cajasur han renovado este año el convenio de colaboración que mantienen, para continuar desarrollando durante 2010 los talleres 1 Gota x 1 V