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FACUA Córdoba espera que el Ayuntamiento asuma sus competencias de control durante la Feria

La asociación confía en que se hagan públicos los resultados de las inspecciones y las sanciones impuestas ante las irregularidades detectadas, para tranquilidad de los consumidores.

FACUA.org
Córdoba-16/05/2012
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FACUA Córdoba espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento de Córdoba salgan a la calle y actúen con eficacia frente a las irregularidades detectadas en materia de consumo durante la celebración de la Feria de la Salud.

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