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FACUA Córdoba exige a la Gerencia de Urbanismo que devuelva los importes cobrados por expedir documentos para la reapertura de piscinas

La Asociación critica la actitud de este organismo que no está informando a los consumidores del nuevo cambio en el proceso de autorizaciones, 'obligándoles' al abono de tributos no necesarios.

FACUA.org
Córdoba-10/06/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA solicita a la Gerencia de Urbanismo o, en su caso, al Ayuntamiento de la capital cordobesa, que devuelva las cantidades que haya podido ingresar por la tasa de expedición de documentos administrativos relacionado

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