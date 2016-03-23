FACUA Córdoba exige su participación en la mesa de trabajo del comercio de cercanía del Ayuntamiento
La asociación no entiende que una vez más el gobierno municipal deje de lado uno de los principales agentes implicados en el mercado como son los consumidores.
FACUA.org
Córdoba-23/03/2016
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La asociación ha solicitado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento su participación como uno de los principales agentes implicados en el mercado. | Imagen: flickr.com/juanjoferres (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Córdoba reitera su reivindicación de participar en la mesa de trabajo del comercio de cercanía constituida por el Ayuntamiento y en la que sí están incluidas la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara y Comercio Córdoba.
La aso