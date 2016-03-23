Nuestras accionesEs imprescindible la presencia de los consumidores

FACUA Córdoba exige su participación en la mesa de trabajo del comercio de cercanía del Ayuntamiento

La asociación no entiende que una vez más el gobierno municipal deje de lado uno de los principales agentes implicados en el mercado como son los consumidores.

FACUA.org
Córdoba-23/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba reitera su reivindicación de participar en la mesa de trabajo del comercio de cercanía constituida por el Ayuntamiento y en la que sí están incluidas la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara y Comercio Córdoba.

La aso

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos