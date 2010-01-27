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FACUA Córdoba lamenta que la concejala de Transportes no haya valorado sus reivindicaciones sobre la ordenanza del taxi

Han transcurrido 21 meses desde que la asociación de consumidores presentara sus reivindicaciones.

FACUA.org
Córdoba-27/01/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA, lamenta y critica que la concejala de Transportes del Ayuntamiento de Córdoba, María de los Ángeles Luna, no haya valorado sus reivindicaciones respecto a la ordenanza del taxi tras má

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