FACUA Córdoba lamenta que la revisión de algunos impuestos no se haga con referencia al IPC de agosto, como el año pasado
Este año la cifra ha sido del -0,8%, lo que favorecería a los consumidores, frente al 4,9% de 2008.
FACUA.org
Córdoba-25/09/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA critica que la revisión de las tarifas de los taxis así como de otros impuestos no hayan tomado este año como referencia el mes de agosto igual que en 2008.
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