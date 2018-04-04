FACUA Córdoba lanza una nueva campaña de podcast sobre banca, luz, aerolíneas y bienes de consumo
Los contenidos, disponibles a través de iVoox, pretenden servir de herramientas a los consumidores para luchar contra los abusos de los sectores más reclamados.
FACUA.org
Córdoba-04/04/2018
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FACUA Córdoba ha puesto en marcha una nueva campaña informativa y de asesoramiento e información a través de las nuevas tecnologías, distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de cuatro podcast en los que se ofrecerá