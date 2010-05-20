FACUA Córdoba ofrece seis consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas
La Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento salgan a la calle y actúen con eficacia frente a las irregularidades en materia de consumo.
FACUA.org
Andalucía-20/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria. Asimismo la Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento de C&oacut