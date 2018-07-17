FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a la Delegación de Salud por el caso iDental
La Administración no verificaba el seguro de responsabilidad civil de la clínica de la ciudad desde 2015.
FACUA.org
Córdoba-17/07/2018
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