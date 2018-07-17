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FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a la Delegación de Salud por el caso iDental

La Administración no verificaba el seguro de responsabilidad civil de la clínica de la ciudad desde 2015.

FACUA.org
Córdoba-17/07/2018
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FACUA Córdoba ha pedido a la Fiscalía que investigue a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba al no haber verificado desde 2015 la existencia del seguro de responsabilidad civil de la cl&iacut

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