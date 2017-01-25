Nuestras accionesSe celebra del 27 al 29 de enero en la capital

FACUA Córdoba pide al ayuntamiento inspecciones en el Mercado Medieval en materia de higiene y consumo

La asociación detectó en la edición del año pasado graves irregularidades, por lo que reclama a las autoridades municipales actuaciones antes y durante la muestra.

FACUA.org
Córdoba-25/01/2017
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FACUA Córdoba ha pedido al ayuntamiento de la capital que relice inspecciones durante el próximo Mercado Medieval, que se celebra en la capital entre el 27 y 29 de enero, con el objetivo de garantizar que se cumple toda la normativa en materia de higiene, sanidad y consumo.

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