FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento la supresión de la reducción horaria del taxi para 2019
Desde el año 2012 se viene imponiendo por parte del Consistorio a petición de Autacor la reducción de 18 horas sin ningún tipo de justificación ni estudio económico que avale la medida.
FACUA.org
Córdoba-20/09/2018
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FACUA Córdoba ha pedido al Ayuntamiento que suprima la reducción horaria de 18 horas del taxi para el año 2019 impuesta por el Consistorio desde 2012 a petición de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxis de Córdoba (Autacor