FACUA Córdoba pide la retirada inmediata de la concesión a la UTE que gestiona la estación de autobuses
La asociación ha comprobado la falta de mantenimiento del edificio además de la dejación de controles para garantizar la seguridad de las personas.
FACUA.org
C�órdoba-11/04/2016
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Las puertas automáticas de la estación están abiertas día y noche porque suelen estar averiadas.
FACUA Córdoba solicita a la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía la retirada de inmediato de la concesión a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la Estación de Autobuses de Córdoba desde el año 2014, inte