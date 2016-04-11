Nuestras accionesHa denunciado la situación en tres ocasiones

FACUA Córdoba pide la retirada inmediata de la concesión a la UTE que gestiona la estación de autobuses

La asociación ha comprobado la falta de mantenimiento del edificio además de la dejación de controles para garantizar la seguridad de las personas.

FACUA.org
Córdoba-11/04/2016
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FACUA Córdoba solicita a la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía la retirada de inmediato de la concesión a la Unión Temporal de Empresas  (UTE) que gestiona la Estación de Autobuses de Córdoba desde el año 2014, inte

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