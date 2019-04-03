FACUA Córdoba pone en marcha un año más talleres sobre consumo responsable
El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los más pequeños sobre el ahorro de agua, el comercio justo y la importancia de un consumo ético, crítico, solidario, ecológico.
FACUA.org
Córdoba-03/04/2019
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Francisco Martínez, presidente de FACUA Córdoba, durante la firma del convenio.
FACUA Córdoba pone en marcha un año más diferentes talleres sobre consumo responsable en el marco de un convenio firmado entre la asociación y la Diputación Provincial de Córdoba.
El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los niños de