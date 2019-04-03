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FACUA Córdoba pone en marcha un año más talleres sobre consumo responsable

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los más pequeños sobre el ahorro de agua, el comercio justo y la importancia de un consumo ético, crítico, solidario, ecológico.

FACUA.org
Córdoba-03/04/2019
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FACUA Córdoba pone en marcha un año más diferentes talleres sobre consumo responsable en el marco de un convenio firmado entre la asociación y la Diputación Provincial de Córdoba.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los niños de

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