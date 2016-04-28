FACUA Córdoba presenta una queja al Defensor del Pueblo por el veto a la asociación en la mesa del agua
La alcaldesa Ambrosio, también presidenta de la empresa municipal de agua, sigue sin permitir a los representantes de los usuarios participar en la negociación de las nuevas tarifas provocando su indefensión.
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Córdoba-28/04/2016
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FACUA Córdoba considera legítima y ajustada a derecho su participación en la mesa de trabajo de Emacsa. | Imagen: wikimedia.org/Hameryko.
FACUA Córdoba ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el veto que esta sufriendo la asociación por parte de la alcaldesa de la capital cordobesa y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Isabel Amb