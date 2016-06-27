FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento la creación de la comisión de comercio ambulante
La asociación denuncia que, tras 13 meses desde la toma de posesión de la corporación, ésta siga sin cumplir la ordenanza municipal y sin escuchar a comerciantes ni consumidores.
FACUA.org
Córdoba-27/06/2016
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