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FACUA Córdoba reclama al nuevo Gobierno local que derogue la ordenanza del taxi tras el informe de la CNMC

Competencia indica que la norma "no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los principios de proporcionalidad y eficacia".

FACUA.org
Córdoba-27/08/2015
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FACUA Córdoba reclama a la nueva corporación local que derogue la nueva ordenanza del taxi tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que indica que la norma «no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los princip

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