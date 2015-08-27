FACUA Córdoba reclama al nuevo Gobierno local que derogue la ordenanza del taxi tras el informe de la CNMC
Competencia indica que la norma "no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los principios de proporcionalidad y eficacia".
FACUA.org
Córdoba-27/08/2015
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La asociación confía en que el nuevo Gobierno municipal cuente con los representantes de los usuarios en la elaboración de una nueva ordenanza. | Imagen: flickr.com/rbolance (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Córdoba reclama a la nueva corporación local que derogue la nueva ordenanza del taxi tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que indica que la norma «no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los princip