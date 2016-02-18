FACUA Córdoba reclama que se incluya a los consumidores en la mesa de trabajo de Emacsa
La asociación considera imprescindible que los usuarios participen de la elaboración de la nueva estructura tarifaria del agua de la ciudad.
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Córdoba-18/02/2016
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FACUA Córdoba considera imprescindible que los usuarios participen de la elaboración de la nueva estructura tarifaria del agua de la ciudad. | Imagen: wikimedia.org/Hameryko.
FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento que incluya a los consumidores en la mesa de trabajo que la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha creado para revisar el recibo del agua. En este equipo el Consistorio ha decidido contar con los representantes de los distintos grupos