FACUA Córdoba reclama su participación en la nueva negociación para el parking del Reina Sofía
Tras la suspensión administrativa del proyecto, la asociación pide a la Consejería de Salud que abra el proceso desde el principio a todos los colectivos afectados.
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Córdoba-14/12/2016
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El aparcamiento del Reina Sofía iba a ser de pago, pero la Junta ha dado marcha atrás. | Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba ha reclamado a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª de los Ángeles Luna, la participación de la asociación en el nuevo proceso del proyecto para el parking del Hospital Reina Sofía.