FACUA Córdoba se suma a la movilización en defensa de la sanidad pública el próximo 19 de febrero
La asociación llama a acudir a la manifestación que partirá desde la Plaza de las Tres Culturas a las 11 horas.
FACUA.org
España-11/02/2008
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FACUA Almería se suma a la movilización en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero. La manifestación partirá de Puerta Purchena a las 12 horas y culminará en la Avenida Federico García Lor