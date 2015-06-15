FACUA Córdoba se une a la campaña #noalcopagoconfiscatorio para cambiar la Ley de Dependencia
La recogida de firmas para lograr una Iniciativa Legislativa Popular tendrá lugar este martes 16 de junio a las 11.00 horas en el Centro Cívico Poniente Sur.
FACUA.org
Córdoba-15/06/2015
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