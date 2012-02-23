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FACUA Córdoba solicita al Ayuntamiento la creación de una mesa plural y participativa para la elaboración de la nueva Ordenanza Municipal del Taxi

El ayuntamiento tendrá quince meses para su adaptación a la nueva normativa tras la publicación en BOJA en los próximos días.

FACUA.org
Córdoba-23/02/2012
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha solicitado este jueves a la Delegada Concejal de Movilidad, Seguridad y Transporte del Ayuntamiento de Córdoba, Ana Tamayo, la creación de una mesa plural  donde est

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