FACUA Córdoba suscribe el manifiesto contra la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía
La Plataforma Ciudadana Aparcamiento Reina Sofía critica que el Ayuntamiento de Córdoba esté promoviendo un lobby en lugar de atender las deficiencias de los accesos al recinto hospitalario.
FACUA.org
Córdoba-09/05/2018
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