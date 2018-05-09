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FACUA Córdoba suscribe el manifiesto contra la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía

La Plataforma Ciudadana Aparcamiento Reina Sofía critica que el Ayuntamiento de Córdoba esté promoviendo un lobby en lugar de atender las deficiencias de los accesos al recinto hospitalario.

FACUA.org
Córdoba-09/05/2018
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FACUA Córdoba, miembro de la Plataforma Ciudadana Aparcamiento Reina Sofía contra la privatización del aparcamiento del centro hospitalario, suscribe el manifiesto que este colectivo ha lanzado para mostrar nuevamente su rechazo al proyecto. Las entidades firmantes exigen un

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