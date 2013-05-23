FACUA Córdoba y el Colegio de Dentistas buscan proteger a los usuarios ante el intrusismo del sector
Ambas partes han acordado acciones conjuntas para prevenir al consumidor de los posibles fraudes en materia de salud bucodental.
FACUA.org
Córdoba-23/05/2013
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, su homólogo en el Colegio Oficial de Dentistas en Córdoba, Rafael Roldán y la Presidenta del Comisión Odontológico del Colegio de Dentistas, Marta de la P