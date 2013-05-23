Nuestras accionesHan acordado suscribir un convenio

FACUA Córdoba y el Colegio de Dentistas buscan proteger a los usuarios ante el intrusismo del sector

Ambas partes han acordado acciones conjuntas para prevenir al consumidor de los posibles fraudes en materia de salud bucodental.

FACUA.org
Córdoba-23/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, su homólogo en el Colegio Oficial de Dentistas en Córdoba, Rafael Roldán y la Presidenta del Comisión Odontológico del Colegio de Dentistas, Marta de la P

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos